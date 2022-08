Massimiliano Rosolino | bacio tenerissimo alla figlia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) In una serie di Instagram Stories,intenerisce il pubblico social con accanto le figlie. Momenti di relax in un’insolita giornata d’estate., il campione olimpico di Sidney 2000 ha conosciuto l’attuale compagna Natalia Titova, durante una delle sue tante partecipazioni televisive. E’ nel 2007 che incontra la ballerina graziesua partecipazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ParliamoDiNews : Vi ricordate Sofia Nicole, la prima figlia di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova? Ecco com`è oggi #ricordate… - ParliamoDiNews : Altro che Natalia! Massimiliano Rosolino `beccato` mentre se la spassa in piscina - - andreahafame : Al TG1 è comparso Massimiliano Rosolino, la vita mi ha sorriso - bad_decisions0 : RT @carbsareforever: Massimiliano Rosolino forse l'unico dei 'vecchi' realmente felice di questa squadra e dei loro successi #Roma2022 - BlueBandit_16 : RT @carbsareforever: Massimiliano Rosolino forse l'unico dei 'vecchi' realmente felice di questa squadra e dei loro successi #Roma2022 -

Natalia Titova e Simone Di Pasquale, fula causa della rottura Il ballerino ha finalmente vuotato il sacco! In pochi sono a conoscenza di quelli che furono gli esordi di Natalia Titova . Nata a Mosca nel 1973, la ...Ma resta uno dei grandi campioni italianiè quarto in classifica con 3 ori (2 individuali e 1 in staffetta). Come altri suoi colleghi si è fatto conquistare dal mondo dello ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'alpinista himalayano, Nirmal Purja, criticato per aver postato una foto sui social che lo ritrae sul Monte Rosa con le scarpe da trekking.