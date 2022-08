“Massima repressione dopo l' attentato” Il boomerang dei servizi e il disastro per Putin

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La morte di Darya Dugina a Mosca divide gli esperti di mezzo mondo, anche in virtù della ricostruzione fatta dalla Russia, con l'Fsb che ha individuato in Natalia Vovk, un'ucraina, la colpevole. Mark Galeotti, massimo analista britannico e direttore dell'agenzia di consulenza Mayak Intelligence, è scettico su tale scenario e ne parla in un'intervista a Repubblica: “Questa ricostruzione rischia di ritorcersi contro gli stessisegreti russi presentandoli come incompetenti. Non ne escono bene così. Stando all'Fsb, Vovk avrebbe operato indisturbata per un mese, avrebbe guidato la sua Mini per 750 km e poi superato il confine estone. L'Fsb ha dovuto inventarsi una risposta in fretta e furia”. “Trovo difficile credere che - sottolinea Galeotti - lo Stato ucraino sia coinvolto. Finora ha sferrato attacchi mirati e sensati, mentre non si vede quale vantaggio ...