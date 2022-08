Mara Venier, avete mai visto il figlio? Rapporto ritrovato dopo tempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mara Venier è uno dei personaggi televisivi più amati. La sua conduzione a Domenica In ha solo contribuito ad aumentare il consenso da parte del pubblico, ma la sua carriera era iniziata ormai già da anni, prima sul grande e poi piccolo schermo. Eppure, quello che non tutti sanno è che Mara Venier ha anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 agosto 2022)è uno dei personaggi televisivi più amati. La sua conduzione a Domenica In ha solo contribuito ad aumentare il consenso da parte del pubblico, ma la sua carriera era iniziata ormai già da anni, prima sul grande e poi piccolo schermo. Eppure, quello che non tutti sanno è cheha anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

zazoomblog : “Beccata così dal marito”: la foto di Mara Venier lascia senza parole - #“Beccata #marito”: #Venier #lascia - mirkoavesani : @morandi_g Ma non dirci più le bugie che fai i lavori di casa. Non ci credo. Vale anche per Mara Venier. - yjdarchivio : mara venier ringrazio tutti anche chi mi ha fatto del male perché sono diventata più forte fiera di me per essere a… - JulianRoss79 : @JulioCesare12 @_cristiano73 Massì dai, del resto come disse un mio amico ubriaco a un Capodanno di un decennio fa… - DonnaGlamour : Quanto guadagna Mara Venier a Domenica In? La cifra astronomica -