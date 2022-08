Mappa Stadio Maradona per i Coldplay nel 2023: i settori e i prezzi dei biglietti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al via la prevendita dei biglietti per il concerto dei Coldplay allo Stadio Maradona di Napoli nel 2023. La presale My Live Nation inizia alle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto (qui i dettagli), quella generale allora 10.00 di giovedì 25 agosto. Tre I live del gruppo di Chris Martin nel nostro Paese: i Coldplay saranno in concerto allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno con il loro Music Of The Spheres World Tour. Il palco sarà posizionato sul lato della curva B e l’unico settore con posti in piedi è quello del prato, il più vicino al palco. Gli altri settori sono posizionati sugli anelli e con poto a sedere numerato. Per un biglietto nel settore prato ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al via la prevendita deiper il concerto deiallodi Napoli nel. La presale My Live Nation inizia alle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto (qui i dettagli), quella generale allora 10.00 di giovedì 25 agosto. Tre I live del gruppo di Chris Martin nel nostro Paese: isaranno in concerto allodi Napoli il 21 giugno e alloSan Siro di Milano il 25 e il 26 giugno con il loro Music Of The Spheres World Tour. Il palco sarà posizionato sul lato della curva B e l’unico settore con posti in piedi è quello del prato, il più vicino al palco. Gli altrisono posizionati sugli anelli e con poto a sedere numerato. Per un biglietto nel settore prato ...

