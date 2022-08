Manuel Bortuzzo, l’amore all’improvviso: la nuova fiamma è famosissima (Di mercoledì 24 agosto 2022) Manuel Bortuzzo ormai ha girato pagina ed ha dimenticato definitivamente Lulù Selassiè. Ma chi è la donna che sta facendo battere il cuore all’ex giffino? Sono passati diversi mesi da quando Manuel Bortuzzo ha chiuso definitivamente la storia d’amore con Lulù Selassiè. Stiamo parlando proprio di quel ragazzo che ha fatto molto parlare di sé nel momento in cui ha preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello vip. Nell’ultimo periodo si è parlato di nuovo del ragazzo e di una notizia che in molti stavano aspettando ossia quella dell’inizio di una nuova Love Story. Infatti, dopo essersi lasciato con Lulù, il ragazzo non era riuscito più ad aprire il suo cuore con nessun’altra. Addirittura inizialmente si era persino parlato di un riavvicinamento con Martina, quella ragazza che ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 24 agosto 2022)ormai ha girato pagina ed ha dimenticato definitivamente Lulù Selassiè. Ma chi è la donna che sta facendo battere il cuore all’ex giffino? Sono passati diversi mesi da quandoha chiuso definitivamente la storia d’amore con Lulù Selassiè. Stiamo parlando proprio di quel ragazzo che ha fatto molto parlare di sé nel momento in cui ha preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello vip. Nell’ultimo periodo si è parlato di nuovo del ragazzo e di una notizia che in molti stavano aspettando ossia quella dell’inizio di unaLove Story. Infatti, dopo essersi lasciato con Lulù, il ragazzo non era riuscito più ad aprire il suo cuore con nessun’altra. Addirittura inizialmente si era persino parlato di un riavvicinamento con Martina, quella ragazza che ...

