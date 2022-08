Manchester City Haaland | «Sancho? Giocando per l’altra squadra dovremo vederci di nascosto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Erling, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Four Four Two dell’amicizia conErling, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Four Four Two dell’amicizia con. Le sue dichiarazioni:– «Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, ma oradi. Tutta questione di battute, in Norvegia ci sono tanti tifosi dello United e anche qui in cità scherziamo sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.