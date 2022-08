DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - GazzettAvellino : Maltempo, allerta meteo prorogata dalle 12 alle 21 di oggi. - gazzettanapoli : Dopo una pausa notturna, la perturbazione tornerà ad insistere sulla Campania. ... . #allerta #cronaca #maltempo… - GazzettaSalerno : Maltempo, allerta meteo prorogata dalle 12 alle 21 di oggi. - gazzettanapoli : Dopo una pausa notturna, la perturbazione tornerà ad insistere sulla Campania. ... . #allerta #cronaca #maltempo… -

Dopo una pausa notturna, la perturbazione tornerà ad insistere sulla Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato, infatti, un nuovo avviso dimeteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido dalle 12 alle 21 di mercoledì 24 agosto, su tutto il territorio regionale ad esclusione ...Previsto anche per oggiin Campania. La Protezione Civile ha diramato un'meteo gialla valida dalle 12 alle 21 di oggi. I temporali, esattamente come quelli previsti per oggi, ...Dopo una pausa notturna, la perturbazione tornerà ad insistere sulla Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato, infatti, un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello ...Si prevede ALLERTA GIALLA per condi-meteo avverse. Per la giornata di oggi, in particolare, sono previste precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con ...