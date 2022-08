(Di mercoledì 24 agosto 2022) Era nato per la bici. Prima la domò, poi la conquistò. Fra acrobazie e virtuosismi, con disinvoltura ed eleganza, di forza e velocità. Soprattutto velocità. Piegandosi sul manubrio, incassando la testa, frullando i pedali. Rhythm’n’bike. Musica ciclistica. Marshall Walter, il primo fuoriclasse di ciclismo afroamericano, il primo campione americano e poi mondiale di ciclismo nero. L’antenato di quell’Ali Neffati tunisino, il primo nero a partecipare al Tour de France, (nel 1913, ma si ritirò alla quarta tappa), di quel Marcel Molinès algerino, il primo nero a vincere una tappa al Tour de France (nel 1950), e di quel Biniam Girmay, eritreo, il pimo nero a conquistare una classica del WorldTour (la Gand-Wevelgem nel 2022).detto, maggiore, in senso militare, perché la sua prima divisa non era una maglia di lana ...

GIORGIO141068 : Sport e dintorni – La storia di Major Taylor, il primo ciclista di colore tra trionfi e razzismo -

Il Foglio

Due libri susono stati pubblicati adesso, contemporaneamente, in Italia. Alberto Molinari (- il Negro Volante, Ediciclo, 128 pagine, 14,50 euro, con la prefazione di ...A impedirgli di aggiungere in bacheca un prezioso, è stato Novak Djokovic . Dopo un primo set ...di vista fisico e ha lasciato il torneo al secondo turno perdendo in due set ai danni di... Major Taylor pedalò contro le leggi razziali Taylor detto Major, maggiore, in senso militare, perché la sua prima divisa non era una maglia di lana elasticizzata ma un’uniforme da soldato nordamericano. Anno di nascita 1878, figlio di schiavi, ...Montreal, Canada. Pista scoperta di Queen’s Park, lunga un terzo di miglio, pari a circa 535 metri. Superficie, levigata, di pino bianco. Tribune, da otto a dodicimila spettatori, gremite e stipate fi ...