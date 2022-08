“Ma chi te conosce”, Christian De Sica asfalta l’attrice che lo cita in maniera poco lusinghiera (Di mercoledì 24 agosto 2022) 1' DI LETTURA Quest’estate, Christian ‘non si tiene un cecio in bocca’. Sette giorni fa, l’attore e regista romano aveva tuonato contro l’ostentazione e l’esibizionismo di alcuni influencer sui social in occasione del Ferragosto. “Ma le persone non si sono rotte le pa**e di condividere quello che mangiano e ballano abbracciati e poi si odiano – aveva scritto tra le Instagram Stories – Le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi. E basta. Ma possibile essere diventati così cafoni?”. Gaia Nanni (Foto Instagram)Gaia Nanni rifugge da film come “Vacanze di Natale” Oggi dal suo profilo Instagram risponde per le rime a Gaia Nanni, un’attrice di Firenze che lo ha tirato in ballo in un’intervista rilasciata al “Corriere Fiorentino”. “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 agosto 2022) 1' DI LETTURA Quest’estate,‘non si tiene un cecio in bocca’. Sette giorni fa, l’attore e regista romano aveva tuonato contro l’ostentazione e l’esibizionismo di alcuni influencer sui social in occasione del Ferragosto. “Ma le persone non si sono rotte le pa**e di condividere quello che mangiano e ballano abbracciati e poi si odiano – aveva scritto tra le Instagram Stories – Le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi. E basta. Ma possibile essere diventati così cafoni?”. Gaia Nanni (Foto Instagram)Gaia Nanni rifugge da film come “Vacanze di Natale” Oggi dal suo profilo Instagram risponde per le rime a Gaia Nanni, un’attrice di Firenze che lo ha tirato in ballo in un’intervista rilasciata al “Corriere Fiorentino”. “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie ...

