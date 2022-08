L'Uefa ha premiato Arrigo Sacchi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Aleksander Ceferin ha reso omaggio a uno dei più grandi allenatori di calcio di tutti i tempi, Arrigo Sacchi, scegliendolo come vincitore del Premio del Presidente Uefa 2022. "Questo premio riconosce l'eccellenza professionale e onora l'eredità lasciata al gioco del calcio da individui eccezionali", ha affermato il presidente Uefa. "Pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farlo Arrigo Sacchi. - ha aggiunto - il calcio può essere distinto in due epoche diverse: prima e dopo Sacchi. Le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto sono oggi le basi di qualsiasi manuale del calcio, riprese da generazioni di allenatori che l'hanno seguito", ha concluso. Arrigo Sacchi non ha mai giocato ad ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Aleksander Ceferin ha reso omaggio a uno dei più grandi allenatori di calcio di tutti i tempi,, scegliendolo come vincitore del Premio del Presidente2022. "Questo premio riconosce l'eccellenza professionale e onora l'eredità lasciata al gioco del calcio da individui eccezionali", ha affermato il presidente. "Pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farlo. - ha aggiunto - il calcio può essere distinto in due epoche diverse: prima e dopo. Le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto sono oggi le basi di qualsiasi manuale del calcio, riprese da generazioni di allenatori che l'hanno seguito", ha concluso.non ha mai giocato ad ...

