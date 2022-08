Lucca | stop audizioni pubbliche | basta la fiducia per le nomine del sindaco La prima? L’ex candidato di Azione che lo appoggiò alle elezioni

(Di mercoledì 24 agosto 2022), l’unico criterio di scelta per lediventa esclusivamente ladel. Lo ha deciso la giunta di centrodestra diche a giugno ha vinto lecomunali strappando il municipio al centrosinistra. Proprioprimo cittadino Alessandro Tambellini (Pd) aveva introdotto lecon l’obiettivo di aumentare la trasparenza nelle. Provvedimento che il suo successore, Mario Pardini, ha cancellato. “La giunta, dopo aver riflettuto anche sui criteri di nomina degli anni passati, ritiene che sia opportuno che le persone indicate a ricoprire questi incarichi debbano essere di...

