L'ottimismo di Draghi: l'Italia ce la farà anche stavolta (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Suonano come un monuto al prossimo governo le parole promunciuate da Mario Draghi al Meeting di Rimini: l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola". "Il nostro debito pubblico - tra i più alti del mondo - è detenuto per oltre il 25% da investitori esteri. Migliaia di aziende straniere si riforniscono dalle nostre imprese, fanno i loro ordini o impiegano i loro capitali in Italia e contribuiscono alla crescita, all'occupazione, al bilancio pubblico. È per questi motivi che protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale. Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste che recentemente spingevano a lasciare l'euro, l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola" Il posto dell'Italia "Il posto ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Suonano come un monuto al prossimo governo le parole promunciuate da Marioal Meeting di Rimini: l'non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola". "Il nostro debito pubblico - tra i più alti del mondo - è detenuto per oltre il 25% da investitori esteri. Migliaia di aziende straniere si riforniscono dalle nostre imprese, fanno i loro ordini o impiegano i loro capitali ine contribuiscono alla crescita, all'occupazione, al bilancio pubblico. È per questi motivi che protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale. Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste che recentemente spingevano a lasciare l'euro, l'non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola" Il posto dell'"Il posto ...

