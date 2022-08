“Lontana dai cinepanettoni” | la risposta di Christian De Sica alla poco nota attrice scatena i social

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ha preso le distanze daDema è stata la replica dell’attore all’fiorentina ad essere diventata viralendo i. Ecco che cosa si sono detti La polemica lanciata nei giorni scorsi dall’attore deiper eccellenza,De, ha fatto il giro d’Italia avviando una discussione sul web e facendolo diventare l’idolo dei. L’attore romano infatti non si è risparmiato nel dire la sua sugli influencer, che ha definito ‘cafoni’. “Ma le persone non si sono rotte le pa**e di condividere quello che mangiano e bno abbracciati e poi si odiano. Le panoramiche nelle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi. – prosegue sempre sul ...

CambiamentoDel : L'attrice fiorentina ha dichiarato di volersi tenere lontana dai cinepanettoni di De Sica e l'attore romano su… - ilgiornale : L'attrice fiorentina ha dichiarato di volersi tenere lontana dai cinepanettoni di De Sica e l'attore romano su Inst… - Yuki33989275 : @mpiacenonaver1 Se fosse furba #Melonivergogna dovrebbe stare imbavagliata e lontana dai social fino al 25 settembre - News24_it : Gaia Nanni: 'Io lontana dai cinepanettoni di De Sica'. L'attore: 'Ma chi ti conosce e chi ti vuole' - Repubblica Ro… - News24_it : Gaia Nanni: 'Io lontana dai cinepanettoni di De Sica'. L'attore: 'Ma chi ti conosce e chi ti vuole' - Repubblica Ro… -

Al momento non sono arrivati annunci ufficiali da parte della coppia, che starebbe dunque cercando di mantenere la presunta crisiriflettori della cronaca di rosa. Oltre all'unfollow a ......aggravata dalla riduzione del numero dei parlamentari da eleggere e dalle dimensioni assunte... La democrazia di "palazzo",dal cuore e dalla mente degli elettori, non è vera democrazia. ...Motore di ricerca, community, marketplace. Tutto per bambini. O meglio, per le famiglie con bimbi da crescere, che, con tempi sempre più stretti e parenti spesso lontani, non di rado ...La sua piantina la disegnò Vittorio Emanuele I di Savoia in persona e ancora oggi il borgo sardo ha un che di regale e poetico insieme. Tutti i ...