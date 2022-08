Long Covid | Bassetti | Ormai è moda | tante diagnosi errate

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute)() - "Nelle ultime settimane mi è capitato di curare e seguire persone erroneamente etichettate come '' e 'post-', che nella realtà avevano altri problemi di salute, non adeguatamente diagnosticati: infezioni fungine polmonari, polmoniti batteriche da Legionella e pneumococco, forme di malattie neurologiche demielinizzanti, neuriti post-erpetiche, ecc.ilè diventato, in molti casi, unempirica, quasi una, quando non si capisce cosa abbia il paziente e non si voglia o non si possa approfondire la diagnostica e il ragionamento clinico". Lo afferma, in un post su Facebook, Matteo, direttore della Clinica di malattie infetti del policlinico San Martino ...

'Attenzione alle diagnosi errate di long Covid. Ormai il long Covid e' diventato, in molti casi, un diagnosi empirica, quasi una moda, quando non si capisce cosa abbia il paziente e non si voglia o non si possa approfondire la diagnostica e il ragionamento clinico'. Long Covid, un nuovo test "fai da te" aiuta a diagnosticarlo Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute) () - "Nelle ultime settimane mi è capitato di curare e seguire persone erroneamente etichettate come 'long Covid' e 'post-Covid', che nella realtà avevano altri problemi di salute, non adeguatamente diagnosticati: infezioni fungine polmonari, polmoniti batteriche da Legionella e pneumococco, forme di malattie neurologiche demielinizzanti, neuriti post-erpetiche, ecc. È stato sviluppato dagli esperti della School of Medicine dell'Università di Leeds nel corso di uno studio i cui risultati sono stati pubblicati su Advances in Clinical Neuroscience of Rehabilitation