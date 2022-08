Londra azzera l’importazione di carburante dalla Russia a giugno

(Di mercoledì 24 agosto 2022)– Il Regno Unito per la prima volta anon ha importato. Anche le importazioni di merci sono crollate a 33 milioni di sterline a, il livello più basso dal 1997, ha affermato l’Office for National Statics (Ons). Il governo conservatore, guidato dal premier uscente Boris Johnson (foto), si è impegnato dopo l’inizio della guerra in Ucraina a eliminare gradualmente le importazioni russe di petrolio entro la fine dell’anno e le importazioni di gas il prima possibile. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

Il Regno Unito per la prima volta a giugno non ha importato carburante dalla Russia. Anche le importazioni di merci sono crollate a 33 milioni di sterline a giugno, il livello più basso dal 1997, ha ...

LONDRA – Il Regno Unito per la prima volta a giugno non ha importato carburante dalla Russia. Anche le importazioni di merci sono crollate a 33 milioni di sterline a giugno, il livello più basso dal ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Biden: 3 mld aiuti a Kiev. Da giugno Londra azzera gas russo. LIVE ...