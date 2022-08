Lombardia, la fuga dalla Giunta Fontana: cinque assessori candidati alle Politiche. Per il governatore il “rimpastone” prima del voto (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è chi tra i banchi del Parlamento è rimasto per 19 anni consecutivi. Chi, invece, guadagnato un prestigioso seggio a Palazzo Madama, preferì l’assessorato a Palazzo Lombardia. C’è anche chi al posto al sole era arrivata a tanto così, alle elezioni del 2018. Chi, infine, la politica romana la sogna, e si è pure un po’ stancato di portare in giro la Rosa Camuna su sfondo verde dall’Oltrepò mantovano fino alla Valle Spluga. Ed è così che ben cinque assessori regionali della Giunta guidata da Attilio Fontana hanno ottenuto il via libera dai propri partiti per correre alle elezioni del 25 settembre. Per il presidente leghista, dunque, si profila un “rimpastone” in vista del voto della prossima primavera, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è chi tra i banchi del Parlamento è rimasto per 19 anni consecutivi. Chi, invece, guadagnato un prestigioso seggio a Palazzo Madama, preferì l’assessorato a Palazzo. C’è anche chi al posto al sole era arrivata a tanto così,elezioni del 2018. Chi, infine, la politica romana la sogna, e si è pure un po’ stancato di portare in giro la Rosa Camuna su sfondo verde dall’Oltrepò mantovano fino alla VSpluga. Ed è così che benregionali dellaguidata da Attiliohanno ottenuto il via libera dai propri partiti per correreelezioni del 25 settembre. Per il presidente leghista, dunque, si profila un “” in vista deldella prossimavera, ...

