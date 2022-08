Lo psicologo entra in azienda come nuovo benefit per i lavoratori (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Labitalia) - Prima di pandemia, lockdown, quarantene e guerre sarebbe stato uno dei benefit aziendali meno considerati, ma il servizio di supporto psicologico all'interno dell'azienda - ovvero lo psicoterapeuta che ha il compito di dare supporto ai dipendenti per mantenere o ristabilire il benessere individuale, che immancabilmente si riflette poi sull'intera organizzazione - sembra essere sempre più richiesto (complice anche l'introduzione del bonus psicologo), tanto che in diverse realtà aziendali ha scalzato dai benefici preferiti alcuni dei più solidi baluardi del welfare, come i buoni pasto o la mensa aziendale. Questa la fotografia scattata da Serenis (www.serenis.it), la piattaforma che affianca le persone nella scelta di un giusto e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Labitalia) - Prima di pandemia, lockdown, quarantene e guerre sarebbe stato uno deili meno considerati, ma il servizio di supporto psicologico all'interno dell'- ovvero lo psicoterapeuta che ha il compito di dare supporto ai dipendenti per mantenere o ristabilire il benessere individuale, che immancabilmente si riflette poi sull'intera organizzazione - sembra essere sempre più richiesto (complice anche l'introduzione del bonus), tanto che in diverse realtàli ha scalzato dai benefici preferiti alcuni dei più solidi baluardi del welfare,i buoni pasto o la mensale. Questa la fotografia scattata da Serenis (www.serenis.it), la piattaforma che affianca le persone nella scelta di un giusto e ...

