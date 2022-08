LIVE Ucraina-Italia 67-72 basket | Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA | terzo quarto azzurro da 38 punti!

(Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-73 Lunetta per Gallinari dopo un fallo subito vicino a canestro, un po’ a sorpresa fa “solo” 1/2. 72-72 A segno Sydorov, parità. 70-72 Tripla che porta il -2 all’. Inizia l’ultimocon 17 di Fontecchio e 16 di Melli per l’! 67-72 IL CANTO DEL GALLO ARRIVA DA TRE SULLA SIRENA! LA TRIPLA CHE METTE FINE AL, ED E’ DI UN PESO SPAVENTOSO! 67-69 Realizza l’aggiuntivo Mannion. 67-68 VOLA MANNION! Parte in accelerazione dal lato destro, c’è il fallo di Bobrov e c’è anche il canestro! 67-66 Sanon scarica per Sydonov, tripla. 64-66 2/2 Fontecchio. Fontecchio prende la linea di fondo contro Tkachenko, sfrutta i centimetri e sono altri liberi. 64-64 Fischiato tecnico proprio contro Sanon, che voleva un ...

Corriere : Da Berlino altri 500 milioni di armi a Kiev. A Zaporizhzhia ucciso tecnico della centrale nucleare - SkyTG24 : Guerra #Ucraina #Russia, #Mattarella a #Zelensky: 'Mosca brutale, resistenza legittima'. LIVE - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - grossonium : RT @MusicaInTweet: Band ucraina #Metalcore che alterna dolcezza e ruvidezza: JINJER - Pisces (Live Session) #Musica #Rock #Djent #Metal h… - PianetaBasketIT : Ottimo terzo quarto dell'#Italbasket: la bomba di Danilo Gallinari allo scadere del terzo quarto vale il 67-72. Ult… -

RaiNews

...00 AmaZulu - Golden Arrows 19:30 Chippa United - TS Galaxy 19:30 Orlando - Marumo Gallants 19:30 Richards Bay - Supersport 19:30 Royal AM - Maritzburg Utd 19:30PREMIER LEAGUE Minaj - Lviv ...... in parte animata e in parte- action, ispirata ad altri due racconti di Neil Gaiman Tutto ciò ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inRicorderemo quella del 2022 come ... Live - sei mesi di guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 182 - Fallito il tentativo di Mosca di impedire l’intervento di Zelensky al Consiglio Onu. 13 Paesi votano in favore, Russia contro e Cina astenuta - Fallito il tentativo di Mosca di impedire l’i La Nazionale azzurra è in Lettonia, a Riga, dove sta per affrontare la Nazionale ucraina per la prima delle due gare in calendario di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 previste ...La Nazionale azzurra è in Lettonia, a Riga, dove sta per affrontare la Nazionale ucraina per la prima delle due gare in calendario di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 previste nella finestra di ...