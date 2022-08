LIVE Ucraina-Italia 53-50 basket | Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA | gran reazione azzurra che parte dalla difesa

(Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-57 TONUT! Appoggia al vetro in transizione! 59-55palla di Sanon per Pustoviy che appoggia. 3’30” a fine terzo quarto. 57-55 Sanon si prende di forza l’entrata e il canestro. 55-55 MARCO SPISSU! LA TRIPLA, IL PARI AZZURRO CHE ARRIVA NEL GIRO DI NEMMENO SEI MINUTI DI TERZO QUARTO! 55-52 LA RISPOSTA DI POLONARA! 55-50 Appoggio di Herun. 53-50 3/3 Fontecchio. Due falli in un amen per l’che va in bonus con 5’27” da giocare nel terzo quarto. E c’è anche lunetta per Fontecchio di furbizia, sono tre i liberi per lui.che è salita decisamente di giri, anche nei canestri subiti: adesso c’è Polonara che si mette davanti a Herun provocandone l’eccessiva sbracciata con fallo in attacco. 53-47 LA TRIPLA DI POLONARA! ...

Corriere : Da Berlino altri 500 milioni di armi a Kiev. A Zaporizhzhia ucciso tecnico della centrale nucleare - SkyTG24 : Guerra #Ucraina #Russia, #Mattarella a #Zelensky: 'Mosca brutale, resistenza legittima'. LIVE - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - zazoomblog : LIVE – Ucraina-Italia 45-34 qualificazioni Mondiali 2023 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Ucraina-Italia #45-34… - MusicaInTweet : Band ucraina #Metalcore che alterna dolcezza e ruvidezza: JINJER - Pisces (Live Session) #Musica #Rock #Djent… -

RaiNews

...00 AmaZulu - Golden Arrows 19:30 Chippa United - TS Galaxy 19:30 Orlando - Marumo Gallants 19:30 Richards Bay - Supersport 19:30 Royal AM - Maritzburg Utd 19:30PREMIER LEAGUE Minaj - Lviv ...... in parte animata e in parte- action, ispirata ad altri due racconti di Neil Gaiman Tutto ciò ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inRicorderemo quella del 2022 come ... Live - sei mesi di guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 182 - Fallito il tentativo di Mosca di impedire l’intervento di Zelensky al Consiglio Onu. 13 Paesi votano in favore, Russia contro e Cina astenuta - Fallito il tentativo di Mosca di impedire l’i La Nazionale azzurra è in Lettonia, a Riga, dove sta per affrontare la Nazionale ucraina per la prima delle due gare in calendario di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 previste nella finestra di ...La Nazionale azzurra è in Lettonia, a Riga, dove sta per affrontare la Nazionale ucraina per la prima delle due gare in calendario di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 previste ...