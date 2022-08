LIVE Ucraina-Italia 19-19 basket | Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA | Melli e Mykhailiuk giganteggiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-19 Ancora in allontanamento Pustoviy. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER –: 8: 12Finisce così un primo quarto ricco di motivi di interesse, nel quale Nicològiganteggia in chiave azzurra. 19-19 Gran canestro in allontanamento di Pustovy. 17-19 Realizza l’aggiuntivo. 17-18! Batte Pustovy in velocità, appoggia, segna, subisce il fallo e sarà libero supplementare! 17-16 Pustovy va ad appoggiare proprio quando inizia l’ultimo minuto del quarto. 15-16 Incomprensione-Fontecchio, Tkachenko si porta via il pallone e lo inchioda a due mani. 13-16 ANCORA NIK! Parte via a Pustovy, l’aiuto di Bobrov non ...

- zazoomblog - LIVE Ucraina-Italia 10-7 basket Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: partenza lenta azzurra - #Ucraina-Italia… - PianetaBasketIT - LIVE | L'Italia affronta l'Ucraina a Riga nella finestra di World Cup #Italbasket - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia cerca di esordire bene nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. Di fro…

La Nazionale azzurra è in Lettonia, a Riga, dove sta per affrontare la Nazionale ucraina per la prima delle due gare in calendario di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 previste ...BASKET, QUALIFICAZIONI MONDIALI - Chiuso il ciclo di amichevoli, l'Italia di Gianmarco Pozzeco torna sul parquet per le partite "vere" e si riparte con la secon ...