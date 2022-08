LIVE Ucraina-Italia 10-7 basket | Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA | partenza lenta azzurra

(Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-16 ANCORA NIK MELLI! Parte via a Pustovy, l’aiuto di Bobrov non funziona e c’è l’appoggio! Arriva il time out di Bagatskis, l’unico che gioca davvero in casa qui in quanto lettone. 13-14 MELLI! Tripla e primo sorpassoricevendo nel mezzo angolo da Mannion! 13-11 1/2 Bobrov, 2’50” a fine primo quarto. Bobrov cerca l’entrata, Ricci tenta di limitarlo: fallo, due liberi dato il movimento di tiro già iniziato. 12-11 Melli dai sei metri imbeccato da Spissu! 12-9 Gran stepback di Mykhailiuk dalla media. 10-9 Splendida circolazioneche trova Melli solo fronte a canestro: schiacciata! 10-7 FONTECCHIO! Per la tripla! 10-4 Ancora Mykhailiuk sfruttando il lato debole. 8-4 Finalmente Fontecchio! Sulla tripla di Polonara sputata via dai ferri è lui a trovare il rimbalzo in ...

