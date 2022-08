LIVE Ucraina-Italia 0-0 basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: si inizia! (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:30 Entrano in campo le due squadre con i loro quintetti, si sta per iniziare! 17:29 QUINTETTI – Ucraina: Lukashov Mykhailiuk Bliznyuk Herun Len Italia: Spissu Tonut Fontecchio Polonara Melli 17:27 Terminata la cerimonia degli inni, fasi finali del riscaldamento e poi sarà palla a due! 17:24 Giocatori ucraini avvolti nelle bandiere del loro Paese, è la volta degli inni nazionali. 17:21 Meno di dieci minuti al via! 17:18 Sono sei, invece, le partite giocate dall’Italia a Riga. Si pensi che le prime cinque sono degli Europei del 1937, un’altra epoca, un altro sport che aveva regole totalmente diverse e punteggi molto più bassi. Nella capitale lettone gli azzurri sono tornati per le Qualificazioni europee nel 2010, vincendo per 68-69. 17:15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:30 Entrano in campo le due squadre con i loro quintetti, si sta per iniziare! 17:29 QUINTETTI –: Lukashov Mykhailiuk Bliznyuk Herun Len: Spissu Tonut Fontecchio Polonara Melli 17:27 Terminata la cerimonia degli inni, fasi finali del riscaldamento e poi sarà palla a due! 17:24 Giocatori ucraini avvolti nelle bandiere del loro Paese, è la volta degli inni nazionali. 17:21 Meno di dieci minuti al via! 17:18 Sono sei, invece, le partite giocate dall’a Riga. Si pensi che le prime cinque sono degli Europei del 1937, un’altra epoca, un altro sport che aveva regole totalmente diverse e punteggi molto più bassi. Nella capitale lettone gli azzurri sono tornati per leeuropee nel 2010, vincendo per 68-69. 17:15 ...

Corriere : Da Berlino altri 500 milioni di armi a Kiev. A Zaporizhzhia ucciso tecnico della centrale nucleare - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia cerca di esordire bene nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. Di fro… - uffacheppa : RT @sole24ore: ?? Il presidente ucraino, #VolodymyrZelensky, e la moglie Olena si sono recati in visita, in occasione del giorno dell’#Indip… - sole24ore : ?? Il presidente ucraino, #VolodymyrZelensky, e la moglie Olena si sono recati in visita, in occasione del giorno de… -