L’Europa sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi 500 anni

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Vecchio Continente stalada 500a questa parte, con due terzi del territorio in stato di allerta, e riducendo la navigazione interna dei fiumi, la produzione di elettricità e la resa di alcune colture. E' quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio Europeo per la(EDO), supervisionato dalla Commissione Europea, che ha dichiarato che il 47% delè in condizioni di allerta, con un evidente deficit di umidità del suolo, e il 17% è in stato di allarme, ed in questi luoghi la vegetazione risulta gravemente colpita.