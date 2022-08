Letta-Meloni a Porta a Porta, la bocciatura di Agcom: “Un unico confronto tv tra due soli soggetti non rispetta parità e imparzialità” (Di mercoledì 24 agosto 2022) L‘autorità per le garanzie nelle comunicazioni boccia il confronto a due tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta fissato per il 22 settembre a Porta a Porta. “La programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri”, stabilisce l’Agcom in una delibera a maggioranza dopo le segnalazioni sul confronto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) L‘autorità per le garanzie nelle comunicazioni boccia ila due tra Giorgiaed Enricofissato per il 22 settembre a. “La programmazione di untelevisivo tra duepolitici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi didi trattamento e didell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo aipartecipanti al, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri”, stabilisce l’in una delibera a maggioranza dopo le segnalazioni sul...

Giorgiolaporta : Una foto della #Meloni che strumentalizza uno #stupro. Ah no scusate, questo è il profilo di #Letta e del #Pd che m… - matteorenzi : Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di #devianze. Noi invece facciamo prop… - petergomezblog : Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Rosato, Lupi, Tajani e Di Maio (e senza Con… - mlombardo81 : RT @ultimora_pol: ?? AgCom boccia il duello Meloni-Letta: 'Un solo confronto a due non rispetta la par condicio'. @ultimora_pol - DomenicoAiello_ : RT @ultimora_pol: ?? AgCom boccia il duello Meloni-Letta: 'Un solo confronto a due non rispetta la par condicio'. @ultimora_pol -