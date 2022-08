Letta “Io premier? Se me lo chiedono lo faccio” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Io premier? “Ovviamente se me lo chiedono lo faccio”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Non stop news su RTL 102.5. Quella con Calenda “per me è una pagina voltata, guardo avanti e non ho nessun rimpianto. Abbiamo una coalizione con +Europa e sono convinto che sarà una bella campagna elettorale. E' una pagina voltata” ha aggiunto il segretario del Pd che poi su Conte ha ribadito che la delusione il leader del M5S l'ha “data ai cittadini siciliani che hanno partecipato alle primarie. Per motivi incomprensibili ha tradito il patto con i cittadini che hanno votato alle primarie, penso che sia una parola tradita agli elettori e che sia un danno per loro”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Io? “Ovviamente se me lolo”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Non stop news su RTL 102.5. Quella con Calenda “per me è una pagina voltata, guardo avanti e non ho nessun rimpianto. Abbiamo una coalizione con +Europa e sono convinto che sarà una bella campagna elettorale. E' una pagina voltata” ha aggiunto il segretario del Pd che poi su Conte ha ribadito che la delusione il leader del M5S l'ha “data ai cittadini siciliani che hanno partecipato alle primarie. Per motivi incomprensibili ha tradito il patto con i cittadini che hanno votato alle primarie, penso che sia una parola tradita agli elettori e che sia un danno per loro”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

