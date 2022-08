Leao, il Milan trema: "Quando arriverà l'assalto del Chelsea" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le voci dall'Inghilterra parlano di un Chelsea che ci vuole provare per Rafael Leao del Milan . Ma, come scritto dalla Gazzetta dello Sport , i Blues non hanno mai chiamato i rossoneri per presentare offerte sul giocatore, che per il club di via Aldo Rossi è incedibile, lanciando di fatto il suo messaggio riguardo all'... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le voci dall'Inghilterra parlano di unche ci vuole provare per Rafaeldel. Ma, come scritto dalla Gazzetta dello Sport , i Blues non hanno mai chiamato i rossoneri per presentare offerte sul giocatore, che per il club di via Aldo Rossi è incedibile, lanciando di fatto il suo messaggio riguardo all'...

