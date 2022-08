Le nuove polemiche attorno alla prima ministra finlandese, per un’altra festa (Di mercoledì 24 agosto 2022) A causa di una foto scattata durante una serata nella sua residenza ufficiale: mostra due donne che si baciano scoprendosi il petto, Sanna Marin si è scusata Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 agosto 2022) A causa di una foto scattata durante una serata nella sua residenza ufficiale: mostra due donne che si baciano scoprendosi il petto, Sanna Marin si è scusata

