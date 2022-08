Le ingerenza della Chiesa sulla politica e l'atavico livore contro il centrodestra (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Chiesa non ha mai offerto un particolare modello di vita sociale, né si è mai legata a nessun sistema politico e ha sempre invitato i propri ministri ed i movimenti ecclesiali a mantenersi fuori da ogni partito politico e ad evitare di dare appoggi preferenziali a questa o quell'organizzazione al fine di conservare meglio la propria libertà nell'opera di evangelizzazione della realtà politica e di evitare di creare inutili divisioni nel popolo di Dio. Ciò non significa che non incoraggi i suoi fedeli laici a prendere coscienza della propria responsabilità nella comunità politica ed a vivere in maniera matura la propria fede. Mai però si era visto che un responsabile di un grande movimento ecclesiale prendesse una posizione così contraria ad alcune forze politiche, che, oltretutto, rappresentano ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lanon ha mai offerto un particolare modello di vita sociale, né si è mai legata a nessun sistema politico e ha sempre invitato i propri ministri ed i movimenti ecclesiali a mantenersi fuori da ogni partito politico e ad evitare di dare appoggi preferenziali a questa o quell'organizzazione al fine di conservare meglio la propria libertà nell'opera di evangelizzazionerealtàe di evitare di creare inutili divisioni nel popolo di Dio. Ciò non significa che non incoraggi i suoi fedeli laici a prendere coscienzapropria responsabilità nella comunitàed a vivere in maniera matura la propria fede. Mai però si era visto che un responsabile di un grande movimento ecclesiale prendesse una posizione così contraria ad alcune forze politiche, che, oltretutto, rappresentano ...

