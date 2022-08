Le auto volanti non sono più fantascienza: dal 2026 potrebbe esserci il primo aerotaxi italiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le auto volanti non sono più fantascienza ma una realtà concreta che presto inizierà a vedersi nelle nostre città e che avrà un forte impatto sul ridisegno degli spazi urbani, cambiando in maniera radicale gli spazi e l’idea stessa di movimento urbano. Un settore in crescita Il settore delle auto volanti prende il nome di mobilità verticale ed è in piena espansione anche se in fase solo sperimentale. Negli ultimi 4 anni le aziende che stanno testando questi progetti hanno raccolto la cifra di 6 miliardi di dollari di investimenti con oltre 200 progetti di eVTOL, veicoli elettrici a decollo ed atterraggio verticale, che hanno già eseguito i primi voli. Un mercato, quello della mobilità verticale, che muove 65 miliardi di dollari in tutto il mondo e che si prepara, nel medio ... Leggi su fmag (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lenonpiùma una realtà concreta che presto inizierà a vedersi nelle nostre città e che avrà un forte impatto sul ridisegno degli spazi urbani, cambiando in maniera radicale gli spazi e l’idea stessa di movimento urbano. Un settore in crescita Il settore delleprende il nome di mobilità verticale ed è in piena espansione anche se in fase solo sperimentale. Negli ultimi 4 anni le aziende che stanno testando questi progetti hanno raccolto la cifra di 6 miliardi di dollari di investimenti con oltre 200 progetti di eVTOL, veicoli elettrici a decollo ed atterraggio verticale, che hanno già eseguito i primi voli. Un mercato, quello della mobilità verticale, che muove 65 miliardi di dollari in tutto il mondo e che si prepara, nel medio ...

