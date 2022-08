Lavoro | priorità alla salute mentale dei dipendenti | ecco lo “psicologo aziendale” di Serenis

Leggi su udine20

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilincide sul 20% delle richieste di assistenza psicologica. Questo è quanto emerge dallo studio realizzato da.it, piattaforma online che mette in contatto le persone interessate a intraprendere un percorso di psicoterapia con lopiù adeguato. Dpressione sociale fino alle dinamiche di demansionamento e mobbing: sono queste, secondo, le principali ragioni legate all’impiego che convincono le persone a chiedere l’intervento di un professionista della. A ciò si aggiungono anche altre preoccupazioni esterne al contesto lavorativo che, inevitabilmente, finiscono per pesare sulla vita professionale., le aziende sempre più attente al benessere psicologico Sono questi i motivi per cui ...