Lavoro e benessere, sempre più aziende introducono lo psicologo nel piano di welfare (Di mercoledì 24 agosto 2022) Serenis (www.serenis.it), piattaforma online di supporto psicologico, riporta un trend in crescita sull'inserimento della psicoterapia tra i benefit aziendali. Sono sempre di più, infatti, le richieste provenienti dalle aziende per attivare una convenzione con un terapeuta online. "Da inizio anno a oggi – spiega Silvia Wang, co-founder di Serenis – abbiamo riscontrato un notevole aumento di richieste da parte di imprese, che siano piccole o medie ma anche grandi gruppi industriali, per poter offrire ore gratuite di psicoterapia online ai propri dipendenti". La causa di questo boom di richieste va ricercata nei fatti recenti, e nel continuo susseguirsi di notizie legate alla pandemia – e ora anche alla guerra –. Il quadro socioeconomico dell'ultimo periodo ha gravato sulla serenità di molte persone, che sempre più spesso ricercano un ...

