L’attore la comprò nel 2002 per 10 milioni di dollari | ecco quanto vale oggi la villa di George Clooney sul Lago di Como

(Di mercoledì 24 agosto 2022)ha acquistato la suaitaliana 10 anni fa. Magiorno aammonta il suo valore? La stagione estiva è giunta quasi al termine ma ogni anno i mesi più caldi attraggono in Italia le celebrities più famose. Sono molti, infatti, i vip che negli anni hanno scelto il Bel Paese come L'articolo NewNotizie.it.

Corriere dello Sport

'amore per'Italia ha fatto si cheamericano la scegliesse anche come location per il proprio matrimonio. La coppia infatti si è sposata il 27 settembre 2014 a Venezia in una cerimonia ...BIO'ARTISTA - Jacopo Cullin è une regista ...schermo è stato protagonista di svariate pellicole di successo come ''...di svariate pellicole di successo come ''Arbitro' e ''Uomo che... Paul Gascoigne diventa nonno: la figlia Bianca è incinta