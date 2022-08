L’attaccante per Gasperini può arrivare dall’Austria: trattativa per Højlund (Di mercoledì 24 agosto 2022) Negli ultimi giorni Gian Piero Gasperini è stato più che chiaro: vuole all’Atalanta un nuovo attaccante, uno che veda la porta e garantisca “più di 6 gol”, come detto dal tecnico in riferimento al possibile addio di Malinovskyi. Il nome che sta emergendo negli ultimi giorni sarebbe quello di Rasmus Højlund, punta classe 2003 che gioca in Austria, nello Sturm Graz, ma che è cresciuto nel Copenhagen, dove ha mosso i suoi primi passi anche a livello professionistico. Trasferitosi in Austria a gennaio 2022 per sostituire il giovane italiano Kelvin Yeboah (trasferitosi al Genoa), ha risposto con 12 gol segnati in 21 presenze. Quest’anno è già a quota 6 in 8 partite e ha anche segnato nei preliminari di Champions League contro la Dynamo Kiev, anche se la sua squadra è stata eliminata. Secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa sarebbe ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Negli ultimi giorni Gian Pieroè stato più che chiaro: vuole all’Atalanta un nuovo attaccante, uno che veda la porta e garantisca “più di 6 gol”, come detto dal tecnico in riferimento al possibile addio di Malinovskyi. Il nome che sta emergendo negli ultimi giorni sarebbe quello di Rasmus, punta classe 2003 che gioca in Austria, nello Sturm Graz, ma che è cresciuto nel Copenhagen, dove ha mosso i suoi primi passi anche a livello professionistico. Trasferitosi in Austria a gennaio 2022 per sostituire il giovane italiano Kelvin Yeboah (trasferitosi al Genoa), ha risposto con 12 gol segnati in 21 presenze. Quest’anno è già a quota 6 in 8 partite e ha anche segnato nei preliminari di Champions League contro la Dynamo Kiev, anche se la sua squadra è stata eliminata. Secondo quanto riporta Sky Sport, lasarebbe ...

