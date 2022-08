Latina, trasportava alimenti congelati a +12°: camionista multato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Latina – L’attività della Polizia di Stato continua senza sosta, soprattutto in questo periodo di vacanza e di grandi spostamenti di veicoli, con particolare attenzione al trasporto di alimenti destinati al consumo umano. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno effettuato numerosi controlli a veicoli che trasportavano alimenti in regime di temperatura controllata. In uno di questi, i poliziotti hanno intercettato un autocarro isotermico in evidente sovraccarico oltre che in cattive condizioni esteriori. Dal controllo emergeva che, oltre a trasportare in eccedenza di peso varie derrate alimentari, il termometro del gruppo frigo segnava una temperatura di +12° anziché quella prevista per alcuni prodotti congelati trasportati al di sotto dello ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022)– L’attività della Polizia di Stato continua senza sosta, soprattutto in questo periodo di vacanza e di grandi spostamenti di veicoli, con particolare attenzione al trasporto didestinati al consumo umano. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale dihanno effettuato numerosi controlli a veicoli chenoin regime di temperatura controllata. In uno di questi, i poliziotti hanno intercettato un autocarro isotermico in evidente sovraccarico oltre che in cattive condizioni esteriori. Dal controllo emergeva che, oltre a trasportare in eccedenza di peso varie derrate alimentari, il termometro del gruppo frigo segnava una temperatura dianziché quella prevista per alcuni prodottitrasportati al di sotto dello ...

CasilinaNews : Latina, fermato un autocarro: trasportava alimenti in cattive condizioni - News_24it : LATINA – Questa mattina un'ambulanza in emergenza che percorreva via Zanetti si è scontrata all'incrocio con via Ge… -