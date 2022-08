Lando Buzzanca compie 87 anni ma gli negano la visita della compagna

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Nessunain Rsa a, da partesuaFrancescaValle, nel giorno del compleanno dell'attore, nato a Palermo il 25 agosto 1935. Nessuna risposta è infatti arrivata alle due mail di posta certificata all'amministratore di sostegno - l'ultima inviata appena una settimana fa - in cui la donna chiedeva di poterlo vedere e di passare con lui la giornata, come avvenuto negli ultimi sei, prima del ricovero in una Rsa romana. Una giornata che si vela di tristezza, "l'ennesima festa negata". "Oggi, per mano di una legge, nonostantedesiderasse vedermi e stare con me, testimoni i piantoniRsa - scrive in un post su Fb FrancescaValle - l'Ads (l'amministratore di ...