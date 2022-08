Lady Diana il mistero del secondo abito segreto per le nozze con Carlo (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’abito da sposa reale indossato da Lady Diana nel 1981 è considerato il più famoso di tutti i tempi. A realizzarlo sono stati David ed Elizabeth Emanuel che, secondo People, hanno dovuto strappare gli schizzi non appena li hanno mostrati alla futura sposa in modo che nessun altro potesse vedere il loro disegno. Quello che non tutti sanno, però, è che esisteva fino all’ultimo un secondo abito segreto. Sebbene l’abito sia passato alla storia, infatti, avrebbe potuto non vedere mai la luce se qualcosa fosse andato nel verso sbagliato. I tabloid, dunque, parlano di un secondo abito da sposa che gli stilisti avevano disegnato e realizzato per la principessa Diana. AnsaNon si trattava ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’da sposa reale indossato danel 1981 è considerato il più famoso di tutti i tempi. A realizzarlo sono stati David ed Elizabeth Emanuel che,People, hanno dovuto strappare gli schizzi non appena li hanno mostrati alla futura sposa in modo che nessun altro potesse vedere il loro disegno. Quello che non tutti sanno, però, è che esisteva fino all’ultimo un. Sebbene l’sia passato alla storia, infatti, avrebbe potuto non vedere mai la luce se qualcosa fosse andato nel verso sbagliato. I tabloid, dunque, parlano di unda sposa che gli stilisti avevano disegnato e realizzato per la principessa. AnsaNon si trattava ...

