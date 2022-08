L’Accademia Carrara chiude per 5 mesi | tre giorni di grandi eventi

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Bergamo. Latorna ad organizzarenella prestigiosa cornice di piazza Giacomo, in occasione della chiusura del museo, che riaprirà dal 26 gennaio del 2023 con una grande mostra e un nuovo allestimento museale permanente. Il weekend di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 si aprirà con un grande evento: la piazza si riempirà di Arte, Musica, Drink & Street Food, con una festa allestita per l’occasione con food truck, illuminazioni architetturali, dj set e tanti ospiti. LE PROPOSTE DEL WEEKEND NEVERENDINGDj set con la partecipazione speciale degli Snow Patrol il venerdì, e di Winstan il sabato e la domenica i Borderline. cocktail bar & food Sabato e Domenica, il celebre FLEA MARKET, mercatino del fatto a mano, del vintage e del riutilizzo di ...

Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di docente esterno pressodi belle arti G.Bergamo si prepara a salutare, che dal 29 agosto 2022 al 26 gennaio 2023 resterà chiusa per permetterne il riallestimento. Non sarà quindi un weekend di addio, ma di arrivederci quello in programma per venerdì ...