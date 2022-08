La Toyota GR Yaris a idrogeno messa alla prova sulle strade del Belgio (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Toyota ha annunciato di aver testato la GR Yaris – una speciale versione della Toyota GR Yaris, equipaggiata con un motore a idrogeno – in una corsa dimostrativa durante la nona prova del World Rally Championship (WRC) a Ypres, in Belgio. Il rally è stata la prima occasione per Toyota per provare, su strade pubbliche al di fuori del Giappone, un veicolo con un motore a combustione interna a idrogeno in fase di sviluppo.Al volante della GR Yaris H2 c’era il presidente di Toyota Akio Toyoda, alias “Morizo”, affiancato, come co-driver*, dall’ex pilota finlandese e quattro volte campione WRC Juha Kankkunen, vincitore di un titolo mondiale con ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –ha annunciato di aver testato la GR– una speciale versione dellaGR, equipaggiata con un motore a– in una corsa dimostrativa durante la nonadel World Rally Championship (WRC) a Ypres, in. Il rally è stata la prima occasione perperre, supubbliche al di fuori del Giappone, un veicolo con un motore a combustione interna ain fase di sviluppo.Al volante della GRH2 c’era il presidente diAkio Toyoda, alias “Morizo”, affiancato, come co-driver*, dall’ex pilota finlandese e quattro volte campione WRC Juha Kankkunen, vincitore di un titolo mondiale con ...

