La Toyota GR Yaris a idrogeno messa alla prova sulle strade del Belgio (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA - Toyota ha annunciato di aver testato la GR Yaris - una speciale versione della Toyota GR Yaris, equipaggiata con un motore a idrogeno - in una corsa dimostrativa durante la nona prova del World ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA -ha annunciato di aver testato la GR- una speciale versione dellaGR, equipaggiata con un motore a- in una corsa dimostrativa durante la nonadel World ...

toyota_italia : Il Gruppo #Toyota è un nuovo Main Global Partner della @officialasroma. Per celebrare la partnership, durante Roma… - OfficialASRoma : ?? Oggi eravamo 60.859 ???? Complimenti a Filippina, è lei la vincitrice di 'Ogni tifoso conta'! ?? La nuova Toyota… - OfficialASRoma : ??? Sarai all'Olimpico per #RomaCremonese? ?? Indovina il numero di spettatori e puoi vincere la nuova Yaris Hybrid… - Picolo03969805 : RT @OfficialASRoma: ?? Oggi eravamo 60.859 ???? Complimenti a Filippina, è lei la vincitrice di 'Ogni tifoso conta'! ?? La nuova Toyota Yari… - Picolo03969805 : RT @toyota_italia: Il Gruppo #Toyota è un nuovo Main Global Partner della @officialasroma. Per celebrare la partnership, durante Roma - Cre… -