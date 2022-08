La standing ovation con cui cui il Meeting di Rimini ha accolto il discorso di Mario Draghi | VIDEO (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Voi giovani siete la speranza della politica” così è cominciato il lungo discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini, dove il Premier è stato accolto da una standing ovation e da un lunghissimo applauso che è durato più di tre minuti. “Grazie per l’applauso e per l’accoglienza. Questo entusiasmo mi colpisce”, ha ribadito commosso il Presidente del Consiglio dimissionario. Poi, l’appello ai giovani: “Mi rivolgo soprattutto ai giovani. Voi vedete la politica come ideali da condividere, impegno sociale per la loro affermazione, e soprattutto la testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi insieme riflettete, combattete, sperate, costruite: ecco perché questo vostro entusiasmo mi colpisce molto”. Le parole di Mario ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Voi giovani siete la speranza della politica” così è cominciato il lungodialdi, dove il Premier è statoda unae da un lunghissimo applauso che è durato più di tre minuti. “Grazie per l’applauso e per l’accoglienza. Questo entusiasmo mi colpisce”, ha ribadito commosso il Presidente del Consiglio dimissionario. Poi, l’appello ai giovani: “Mi rivolgo soprattutto ai giovani. Voi vedete la politica come ideali da condividere, impegno sociale per la loro affermazione, e soprattutto la testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi insieme riflettete, combattete, sperate, costruite: ecco perché questo vostro entusiasmo mi colpisce molto”. Le parole di...

