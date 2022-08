La scuola ha già archiviato Speranza: addio mascherine, banchi singoli e dad (Di mercoledì 24 agosto 2022) Presto Roberto Speranza sarà un antico ricordo. Prima ancora che gli italiani vadano alle urne cancellando sinistre e grillini (in base ai sondaggi il centrodestra a trazione Meloni è al 50%), la scuola dice addio alle politiche depressive di Speranza e soci. Nella settimana del 12 settembre si rientra a scuola e si torna alla normalità per studenti e insegnanti. Basta didattica a distanza, mascherine e banchi singoli. Le nuove disposizioni per il rientro in classe prevedono il ritorno alla vita. Il contagio da covid viene rebrucato come assenza giustificata al pari dell’influenza. Il Corriere della Sera anticipa che nelle aule ci saranno i doppi banchi. Le scuole non dovranno più adeguarsi alle misure del distanziamento e degli orari ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 24 agosto 2022) Presto Robertosarà un antico ricordo. Prima ancora che gli italiani vadano alle urne cancellando sinistre e grillini (in base ai sondaggi il centrodestra a trazione Meloni è al 50%), ladicealle politiche depressive die soci. Nella settimana del 12 settembre si rientra ae si torna alla normalità per studenti e insegnanti. Basta didattica a distanza,. Le nuove disposizioni per il rientro in classe prevedono il ritorno alla vita. Il contagio da covid viene rebrucato come assenza giustificata al pari dell’influenza. Il Corriere della Sera anticipa che nelle aule ci saranno i doppi. Le scuole non dovranno più adeguarsi alle misure del distanziamento e degli orari ...

