La Russia all'Onu: 'Il regime di Kiev ha scelto la strada della russofobia e la glorificazione dei nazisti' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Onu sui 6 mesi dall'inizio della guerra in Ucraina , l' ambasciatore di Mosca al Palazzo di Vetro, Vassily Nebenzia , ha denunciato il "mantra sull'...

