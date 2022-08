La polizia brasiliana ha perquisito le case di alcuni imprenditori vicini al presidente Jair Bolsonaro, indagati per alcune conversazioni su un possibile colpo di stato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Martedì la polizia brasiliana ha perquisito le abitazioni di alcuni influenti imprenditori brasiliani molto vicini al presidente uscente Jair Bolsonaro: sono indagati dalla Corte Suprema per alcune conversazioni in cui avrebbero discusso della possibilità di un colpo di stato nel caso Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Martedì lahale abitazioni diinfluentibrasiliani moltoaluscente: sonodalla Corte Suprema perin cui avrebbero discusso della possibilità di undinel caso

