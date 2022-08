andi_ndr1 : L'Italia è rimasta senza energia. I colpevoli: UE, sinistra miope e Draghi - - peppiniellopz : RT @MegaleHellas: L'Italia è rimasta senza energia. I colpevoli: UE, sinistra miope e Draghi - Ernesto29296958 : RT @laltrodiego: Da leggere tutto di un fiato. - maryfagi : RT @OrtigiaP: L'Italia senza energia. I colpevoli: UE, sinistra miope #Draghi L’establishment è responsabile di quanto sta accadendo sul ga… - ALisimberti : RT @laltrodiego: Da leggere tutto di un fiato. -

Il Foglio

... sia una replicae riduttiva. Serve ben altro. Ma andiamo con ordine. Preconizzando una ... È questa la battaglia culturale che dobbiamo combattere, sulla quale ladovrebbe interrogarsi. ...Se non ci fosse l'Eni le cose sarebbero ancora peggiori' Per l'energia a basso costo dobbiamo tornare ad essere amici dei russi 'No, no, quello no… Bisogna cambiare' Come 'La ... "La politica miope e ideologica non si occupa delle carceri". Le proposte del Garante dei detenuti Dopo l'ennesimo suicidio a Foggia, leader politici e partiti restano in silenzio: "Non è tema da campagna elettorale, non porta consensi", dice Mauro Palma: "Servono più istruzione e più operatori soc ...Roma, 22 ago. (askanews) - "Mentre l'attenzione dei leader politici di questi giorni è tutta concentrata sulle liste e sulle candidature sul nostro Paese si sta abbattendo un'emergenza molto grave: il ...