La moglie di Di Maria | «Manchester orribile»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Jorgelina Cardoso,di Angel Di, parla della loro esperienza a: «Era! Non mi è piaciuto per niente» Jorgelina Cardoso, aka la signora Di, ha parlato ai microfoni del canale argetino LAM, soffermandosi sui trascorsi della famiglia a. Di seguito il racconto, a tinte horror, delladel neo acquisto bianconero. «Angel è venuto da me un giorno e ha detto: ‘Guarda questa proposta delUnited’. Io non volevo andare, gli ho detto di andarci da solo. ‘Andiamo tutti e due’ è stata la sua risposta invece. Era un’offerta da un sacco di soldi, più di quanto gli spagnoli del Real Madrid gli avevano offerto. E quindi siamo andati. Se lavori in un’azienda e qualcuno ti offre il doppio dello ...