La minaccia nucleare e l’inaffidabilità di Putin. Parla Klain (Atlantic Council) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Qualsiasi accordo sulla centrale di Zaporizhzhia “sarebbe importante per evitare una catastrofe nucleare e per eliminare un elemento che Vladimir Putin ha usato come minaccia nucleare contro il mondo”. È quanto spiega Doug Klain, assistant director presso l’Eurasia Center dell’Atlantic Council, a Formiche.net. Tuttavia, prosegue l’esperto, “la Russia si è dimostrata un attore inaffidabile durante tutta questa guerra, non rispettando un accordo dopo l’altro e mentendo al mondo per ottenere un vantaggio sull’Ucraina. Le uniche volte in cui la Russia ha abbassato i toni sono state quando è stata sfidata e costretta a fare marcia indietro. Al momento, la strada più chiara per la pace è quella di dare all’Ucraina le armi di cui ha bisogno per vincere”, aggiunge. Intorno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Qualsiasi accordo sulla centrale di Zaporizhzhia “sarebbe importante per evitare una catastrofee per eliminare un elemento che Vladimirha usato comecontro il mondo”. È quanto spiega Doug, assistant director presso l’Eurasia Center dell’, a Formiche.net. Tuttavia, prosegue l’esperto, “la Russia si è dimostrata un attore inaffidabile durante tutta questa guerra, non rispettando un accordo dopo l’altro e mentendo al mondo per ottenere un vantaggio sull’Ucraina. Le uniche volte in cui la Russia ha abbassato i toni sono state quando è stata sfidata e costretta a fare marcia indietro. Al momento, la strada più chiara per la pace è quella di dare all’Ucraina le armi di cui ha bisogno per vincere”, aggiunge. Intorno ...

