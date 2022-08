La 'laurea' della Uefa per Sacchi 'Ha rivoluzionato il calcio' - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il lavoro di Arrigo Sacchi sarà riconosciuto domani dalla Uefa, che ha deciso di premiare il tecnico romagnolo per le vittorie ottenute con il Milan Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il lavoro di Arrigosarà riconosciuto domani dalla, che ha deciso di premiare il tecnico romagnolo per le vittorie ottenute con il Milan

Mov5Stelle : ?Pensione garanzia giovani. Un aiuto concreto a tutti quei giovani con carriere intermittenti che fanno fatica ad a… - Mella12597571 : @nannierri @OrioliPaolo @meltingmax @ju_and_the_cats @carovana12 Secondo me, aldila' della laurea il problema e'… - FullmoonOnGaroh : Fortunatamente c'è un secondo appello prima della scadenza per la presentazione della domanda di laurea perché io u… - melloncollie82 : Secondo me, a breve saremo oggetto di tesi di laurea in Scienze della Comunicazione! ?? #jeru - 1ofthemanyloki : @OGiannino Gianni'non sia mai che alzi in piedi invece di gattonare con la lingua di fuori nella speranza di raccim… -