La Juventus su un terzino: occhi in Premier League!

La Juventus ha rinforzato vari reparti durante questa sessione di calciomercato, ma uno dei più importanti resta ancora senza un titolare di prima qualità: la fascia sinistra difensiva. Kostic difficilmente potrebbe adattarsi in quel ruolo perché rischierebbe di non sfruttare tutte le sue qualità e ciò renderebbe, conseguentemente, la retroguardia bianconera troppo vulnerabile.

Secondo TuttoMercatoWeb, Cherubini avrebbe fatto un sondaggio per Sergio Reguilón, terzino sinistro del Tottenham, il quale includerebbe un prestito con diritto di riscatto con cifre da decidere successivamente; lo spagnolo, però, è seguito da altri due club, tra cui uno italiano. Nottingham Forest e Lazio cercano di convincere il club di Levy per la cessione del ragazzo con la stessa formula o a titolo definitivo.

