"La guerra è pazzia collettiva". L'appello del Papa per scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia

vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Ripetiamocelo, la #guerra è una pazzia'. #Udienza - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Papa: 'Tanti innocenti stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una… - Tg3web : ' Di Ucraina ha parlato Papa Francesco, definendo la guerra una pazzia, e spendendo parole anche per l'attentato… - ilsanto10 : RT @AStramezzi: Il Papa ha dichiarato: “Quella povera ragazza a cui hanno messo una bomba sotto il sedile, a Mosca è un’innocente La pazzi… - infoitestero : Ucraina: Papa, tanti innocenti pagano, la guerra è pazzia -

"Laè unacollettiva" Russia aggressiva e Ucraina aggredita, per Francesco sono due entità di popoli che aspirano alla pace e la pace richiede una disponibilità comune. "Rinnovo l'...Pensiamo a questa realtà e diciamoci che laè una. Parlando a braccio, al termine dell'udienza generale ha nuovamente condannato le guerre, in particolare quella in Ucraina, ed ha ...La guerra in Ucraina come pazzia collettiva di tutte le parti. E’ lo stigma inedito pronunciato oggi da papa Francesco a conclusione ...Questa mattina Papa Francesco ha parlato delle vittime della guerra in ucraina, dei bambini rimasti orfani e della morte di Darya Dugin.