“La fine dell'estate”. Il ciclone dai Balcani rovina l'ultima settimana di agosto (Di mercoledì 24 agosto 2022) estate in crisi con l'arrivo di temporali e grandine. Un ciclone dai Balcani meridionali che si sposta lentamente verso la Grecia sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi. Inoltre durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. Questa estate caldissima ed anomala, iniziata in anticipo a maggio, sembra aver perso il fiato, non avere più energia per portare il caldo africano ed il sole verso l'Italia. I temporali saranno dunque sempre più frequenti, anche se la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, indica la possibilità ancora ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022)in crisi con l'arrivo di temporali e grandine. Undaimeridionali che si sposta lentamente verso la Grecia sta spingendo aria instabile verso il meridione e partee regioni centrali con temporali anche intensi. Inoltre durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. Questacaldissima ed anomala, iniziata in anticipo a maggio, sembra aver perso il fiato, non avere più energia per portare il caldo africano ed il sole verso l'Italia. I temporali saranno dunque sempre più frequenti, anche se la prossimapotrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, indica la possibilità ancora ...

